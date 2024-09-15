[9.14 プレミアリーグ第4節 サウサンプトン 0-3 マンチェスター・U]開幕から4連敗と苦しむサウサンプトンだが、日本代表DF菅原由勢は現地メディアから高い評価を受けている。プレミアリーグは14日に第4節を開催した。サウサンプトンはホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。菅原は4試合連続となる先発出場で右サイドバックに入った。サウサンプトンは前半33分に先制のチャンスを迎えるもFWキャメロン・アーチャーがPKを