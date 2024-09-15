■野外音楽フェスでは初となるミディアムバラード「大阪ロマネスク」も披露 「19年目にして、初めてを経験させてくれて感謝」と語った2023年の夏。 SUPER EIGHTは、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』に、念願の出演を果たした。 会場を埋め尽くしたオーディエンスを熱狂させた5人は、ロッキンでのアクトで勢いをつけ、その夏、３つのフェスを経験。 1公演1公演、1曲1曲を