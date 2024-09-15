◇MLB ブレーブス10-1ドジャース(日本時間15日、トゥルイスト・パーク)ドジャースの大谷翔平選手は1番・指名打者でスタメン出場し、2打数無安打となりました。大谷選手は第1打席にフォアボールで出塁しましたが、その後は三振とピッチャーゴロに倒れ前日に続き2試合連続でノーヒットとなり、チームも大差での敗戦となっています。この日試合途中でベンチに退いた大谷選手は、「50―50」に向けては足踏みとなり、打率は.289となって