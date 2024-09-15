16日に中山競馬場で行われるセントライト記念（G2）で元JRA騎手の岡部幸雄さんが誘導馬に騎乗する。JRAが15日に発表した。JRAアニバーサリーの一環として、JRA通算2943勝のレジェンドが登場。岡部さんは表彰式のプレゼンターを務め、最終レース終了後にはパドックでスペシャルトークショーも行う。16日の中山競馬場はフリーパスの日で、競馬場の一般入場料が無料となっている。