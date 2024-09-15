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竹田恒泰氏が河野太郎氏めぐり私見「支持があるのかなと思ったら…」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 竹田恒泰氏が15日の番組で、自民党総裁選について言及した
  • 「河野さんってもっと人気があるのかなと思ってた」と私見を述べた竹田氏
  • 「意外とショボいっていうか、全然並んでない」と私見を述べた
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