歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。愛車をバックに、自身の衣装の「こだわり」について説明しました。 【写真を見る】堀ちえみさん愛車の前でポーズ「脚に負担がかかりにくいものを選んでいます」靴へのこだわり明かすこの日、いくつもの仕事を連続して行っていた事をブログに綴っていた堀ちえみさんは「本日の衣装3ポーズ目」として、ワンピースとハイカットの靴を身に着けた姿を投稿。愛車の前で、ポーズを