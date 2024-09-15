「オリックス−ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が粋な演出でマウンドに上がった。今季、宮城は登場曲にモンゴル８００の「小さな恋のうた」を選択していたが、この日はまず現役引退を表明しているＴ−岡田のチャンス限定で流れる登場曲、ケツメイシの「カーニバル」が流れ、その後、同じく現役引退を表明している安達が選曲する、なにわ男子の「ダイヤモンドスマイル」が流れた。これ