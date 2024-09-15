気象台は、午後1時26分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・上越市に発表新潟県では、15日夕方まで土砂災害に警戒してください。下越、上越では、15日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。下越では、15日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報・土砂災害15日夕方にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害