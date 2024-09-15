９月１５日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、３番人気の良血レイユール（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、内から力強く抜け出してデビュー戦を飾った。勝ち時計は１分３５秒２（良）。道中は中団の内に待機。勝負どころで持ったままでスルスルと前に取りつくと、直線では瞬時に反応してわずかに空いた内から豪快に伸びて最後は手綱を緩める余裕を見せ、後続に３馬身半差をつけた。半姉