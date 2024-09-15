ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。今回は2024年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します！ セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ  登場時期：2024年9月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズから登場している、TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ。2024年9月のラインナップとして