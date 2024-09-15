⒞囲碁・将棋チャンネル 竜王に挑戦する佐々木勇気八段は若くしてプロ入りしており、16歳1ヶ月で四段昇段。これは藤井聡太竜王・名人、加藤一二三九段、谷川浩司十七世名人、羽生善治九段、渡辺明九段の中学生棋士に次ぐ早さだ。プロ入りする若さは概ね棋士として大成するかどうかの大きな目安になる指標だが、佐々木は今回のタイトル戦初登場まで14年とかなりの年月が掛かった。それでは他の棋士はどうだったか振り返っ