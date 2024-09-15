◇プロボクシングWBA・WBC・WBO統一世界スーパーミドル級タイトルマッチ王者サウル・"カネロ"・アルバレス（メキシコ）＜12回戦＞WBA同級1位エドガー・ベルランガ（プエルトリコ）（2024年9月14日米ネバダ州ラスベガスT-モバイルアリーナ）スーパーミドル級3団体統一王者のサウル・"カネロ"・アルバレス（34＝メキシコ）が14日（日本時間15日）、米ラスベガスでWBA1位、WBC8位、WBO4位の挑戦者エドガー・ベルラン