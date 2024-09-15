秋篠宮妃紀子さまが来県し、震災の影響で春から延期となっていた珠洲市の健康診断のようすを視察されました。紀子さまは14日から1泊2日の日程で石川県内入りされています。15日午前、珠洲市飯田町の健康増進センターを訪れ、能登半島地震の影響で春から秋に延期されて行なわれている健康診断のようすを視察されました。健康診断は、紀子さまが総裁を務める結核予防会の石川県支部が行っています。紀子さまは椅子などの荷物を検診車