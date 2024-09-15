「FOREVER 21（フォーエバー トゥエンティワン）」から、大人気のアニメーションシリーズ「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションアイテムが登場。FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE、公式WEBストア .st（ドットエスティ）、ZOZOTOWN、FOREVER 21各店舗にて、9月13日（金）より販売がスタートしています。2024年9月15日（日）に1周年を迎える、神奈川・相鉄ジョイナス店限定デザインのトートバッグとロングTシャツも、