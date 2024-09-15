“美しすぎる卓球選手”として話題の菊池日菜さんは9月12日、自身のInstagramを更新。美しい横顔を公開しました。【実際の投稿：菊池日菜、美しい横顔ショット】「可愛すぎて思考停止した」菊池さんは「試合終わりに」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも焼肉店での菊池さんの姿で、テーブルには肉やサラダ、飲み物が広がっています。1枚目は横顔ショット、2枚目はカメラ目線のショットとなっていて、顔立ちの美しさや表情のキュ