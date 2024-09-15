2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんさんは9月12日、自身のInstagramを更新。最新ショットに絶賛の声が集まりました。【実際の投稿：じんじん、最新ショット公開！】「じんじんがどんどんびじんになる」「念願の漢江ラーメン」とつづり、写真を2枚載せているじんじんさん。外でおいしそうなラーメンを食べる姿です。笑顔を見せ、楽しそうな様子が伝わってきます。コメントでは、「飯テロ〜笑笑」「可愛すぎやろがい」「顔ちっち