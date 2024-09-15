15日の中山5R・2歳新馬（1600メートル）は3番人気のレイユール（牝＝手塚、父キズナ）が好位追走から3馬身半突き抜けた。手綱を取った嶋田は「調教では気が入ってガツンとハミを取るのにレースでは落ち着いていた。背中がいいし、狭い所を入っていける根性もある」と評価。新潟記念を勝ったシンリョクカやインターミッションの半妹にあたる血統。「実戦向きだが、体（馬体重408キロ）があまりないのでひと息入れたい。次は秋の