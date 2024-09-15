元衆院議員で2010〜12年に自民党幹事長を務めた石原伸晃氏が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自民党総裁選（27日投開票）について言及した。総裁選には、高市早苗経済安全保障担当相、小林鷹之前経済安保相、林芳正官房長官、小泉進次郎元環境相、上川陽子外相、加藤勝信元官房長官、河野太郎デジタル相、石破茂元幹事長、茂木敏充幹事長と過去最多の9氏が立候補。国会議員票367票と