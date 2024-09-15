◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2024年9月15日京セラD）オリックス先発の宮城大弥投手（23）がマウンドに上がる際、T―岡田、安達了一の登場曲をメドレーで使用した。両ベテランは今季限りでの引退を発表。ケツメイシの「カーニバル」、なにわ男子の「ダイヤモンドスマイル」とオリックスファンには思い入れの深い曲を京セラドームに流すことで、宮城の感謝と敬意を表した形だ。ネットでも「宮城の登場曲がＴ-