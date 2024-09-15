有事や災害の際に招集される予備自衛官について、防衛省は未経験者の採用の年齢上限を引き上げるなどして、人材確保に力を入れている。訓練を受け、３年前に予備自衛官となった青森県八戸市の看護師、田名部真弥さん（２５）は、いざという時に備えて技能の習得に励んでいる。（家高ひかり）８月３０日、陸上自衛隊八戸駐屯地（八戸市）。この日は予備自衛官の訓練招集があり、田名部さんら約６０人が自衛官の心得を学ぶ「防衛