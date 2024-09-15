北海道内の大手乳業メーカー、よつ葉乳業の十勝主管工場（音更町）で14日、敷地内で乳製品や特産品を提供し、牛乳やバターの製造工場も見学できる「ミルクフェスタ」が開かれた。新型コロナウイルス感染拡大の影響でイベントは中止が続き、5年ぶりの開催となった。家族連れをはじめ約1万人が会場を訪れて、晴天の秋の一日を楽しんだ。＜写真で見る＞秋葉原の「牛乳の聖地」といえば…会場は工場に生乳出荷する十勝管内の12農協