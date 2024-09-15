新日本プロレスは、２９日神戸ワールド記念ホール大会の全対戦カードを１５日に発表した。新たにＮＥＶＥＲ無差別級選手権の開催が決まり、王者のＨＥＮＡＲＥに鷹木信悟が挑戦する。９日の後楽園大会で高橋ヒロムを退け初防衛に成功したＨＥＮＡＲＥに、ヒロムと同じ「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の鷹木が挑戦を表明していた。先日、地元の山梨でデビュー２０周年大会を成功させた鷹木は、ＩＷＧＰ世界ヘビー級