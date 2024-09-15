グラビアアイドルの榎原依那1st写真集公式Xが13日（金）、大胆スリットと迫力バストから色気漂う黒ロングドレスショットを公開した。【別カット1点】榎原依那の全箇所むちむちのビキニショット圧巻のプロポーションを武器に、今年2月にグラビアデビューを果たした新星・榎原依那。10月23日には1st写真集が講談社から発売される。榎原依那1st写真集公式Xは13日、「#榎原依那 @ina_enoharaさん 写真集アザーの #グラビア 連載第4回」