フジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜・前７時）が１５日に放送され、前週に引き続き、月９ドラマ「海のはじまり」主演の「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮、主題歌を担当する「ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ」清水依与吏と同ドラマ・プロデューサーの村瀬健氏が出演。物作りに対する思いなどを語り合った。トークの中でそれぞれの結婚観について話題が展開。目黒は「僕としてはめちゃくちゃ結婚したい」と告白。「ただ、僕を応援