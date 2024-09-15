９月１５日の中京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は、単勝１・７倍で１番人気のスリーキングス（牡、栗東・上村洋行厩舎、父エピファネイア）が制した。勝ち時計は２分２秒９（稍重）。序盤は６番手で、向こう正面から進出。直線では２着キントラダンサー（西塚洸二騎手）との競り合いになり、いったんは前に出られたが、残り１００メートルで差し返し、半馬身差をつけてゴールした。しかしゴール後に制御が