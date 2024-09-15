歌手の和田アキ子（74）が15日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。お笑い界の“派閥”について尋ねる場面があった。番組では、パワハラやおねだりなど数々の疑惑が取り沙汰されている兵庫県の斎藤元彦知事について議論。斎藤知事の言動に「ついて行こうと思うのかね…」と部下たちの気持ちに思いを巡らせながら、「吉本とか派閥ってあるの?」とお笑い芸人「ニューヨーク」の2人に直球質問。水を向けられ