●日本国憲法第14条「法の下の平等」を強調した理由いよいよ残り2週となった連続テレビ小説『虎に翼』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)。このたび脚本を手掛けた吉田恵里香氏にインタビューし、全130回を書き終えた心境や本作に込めた思いを聞いた。『虎に翼』主人公・寅子役の伊藤沙莉連続テレビ小説(朝ドラ)第110作となる『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三淵嘉子さんをモデルに