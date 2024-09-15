照明が消えたラゾーナ川崎プラザ＝１４日午後１１時３５分ごろ川崎市幸区の複合商業施設「ラゾーナ川崎プラザ」で１４日夜に発生した停電について、同施設は１５日、復旧したことを明かした。同日午前１０時から通常営業している。原因については調査中とした。