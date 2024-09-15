新たに防災力向上マンションとなった４物件の住民らが参加した認定証授与式＝９日、横浜市役所横浜市が取り組む「よこはま防災力向上マンション」の認定制度で、地震への備えに力を入れている４物件が新たに加わった。被災後も自宅にとどまる「在宅避難」に向け、居住者に備蓄を促すとともに、地震後の安否確認やトイレ点検の手順を定めるなど自助、共助の両面で工夫している。８月に認定されたのは、磯子区の「Brillia City