生田絵梨花が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生！』(毎週日曜22:00〜)第5話が、きょう15日に放送される。左から茅島みずき、生田絵梨花 (C)ABCテレビ○■生田絵梨花、地上波連ドラ初主演『素晴らしき哉、先生！』生田が地上波連続ドラマ初主演を務めるオリジナルの今作は、不本意にも担任を持たされ、辞め時を逸してしまった2年目の高校教師・笹岡りおが、なんだかんだ生徒のために奮闘を続ける中で