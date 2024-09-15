【モデルプレス＝2024/09/15】俳優の大沢たかおが13日、自身のX（旧Twitter）を通じ、個人Instagram（＠osawa_takao.official）の開設を発表した。【写真】大沢たかお、プライベート感溢れるインスタ投稿◆大沢たかお、インスタ開設を発表「遅ればせながらInstagramを始めてみました笑」と個人Instagramアカウントの開設を報告した大沢。「よかったら、フォローしてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。初投稿ではスーツに身を包ん