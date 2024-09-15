ベネズエラのマドゥロ大統領の暗殺計画に関与したとして、ベネズエラ当局がアメリカ人ら6人を逮捕したとAP通信などが報じました。AP通信などによりますと、ベネズエラ当局がマドゥロ大統領の暗殺計画に関与したとしてアメリカ人3人、スペイン人2人、チェコ人1人を拘束したということです。ベネズエラの国営放送で内務大臣が発表していて、「逮捕された外国人はCIA主導の大統領らを殺害する計画に関与していた」などと主張。首謀者