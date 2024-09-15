第７４回ＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメント２回戦が１５日、ＮＨＫ放送され、西山朋佳女流三冠（２９）が藤井聡太七冠（２２＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に敗れた。注目の一戦で西山女流三冠は勝利とはならなかった。終盤には苦しい戦いを強いられ「一応準備はしてきた作戦だったんですけれど、早々に意外な構想で指されたのもあって、一手一手考えながら指すような将棋でした」と悔やみ、「準備段階から厳しい