●ジャイアンツ0−8パドレス○＜現地時間9月14日オラクル・パーク＞サンディエゴ・パドレスが同地区4位のジャイアンツに2連勝。同日の試合に敗れた地区首位ドジャースとの差を3.5ゲームに縮めた。パドレスは初回、マニー・マチャドの適時二塁打で幸先良く先制に成功。4回表には、ザンダー・ボガーツが10号ソロを放ち、9年連続シーズン2桁本塁打を達成した。その後も攻撃の手を緩めず17安打、8得点で快勝。ルイス・ア