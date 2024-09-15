◆関西学生秋季リーグ戦第２節２回戦関大１―０立命大（１５日・マイネットスタジアム皇子山）１回戦を落とした関大が完封勝ちを収め、立命大との対戦成績を１勝１敗とした。２回、１死三塁から７番・越川海翔捕手（４年＝串本古座）が一塁へのスクイズを決め、先取点を挙げた。投げては、先発・足立幸（３年＝社）が７回１／３を投げ、３安打８奪三振、無失点の好投。相手先発・芝本琳平（２年＝社）との“社対決”で、