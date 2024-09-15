カストロの強打をモロにくらってダウンしたフルトン。(C)Getty Imagesブーイングが飛び交う中での辛勝となった。現地時間9月14日、ボクシングの前WBC、WBO世界スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトン（米国）、米ラスベガスのT-モバイル・アリーナでフェザー級10回戦を行い、カルロス・カストロ（米国）に2-1の判定勝ち。昨年7月に現世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に敗れて以来となる再起戦で