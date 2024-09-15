カストロの強打をモロにくらってダウンしたフルトン。(C)Getty Imagesブーイングが飛び交う中での辛勝となった。現地時間9月14日、ボクシングの前WBC、WBO世界スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトン（米国）、米ラスベガスのT-モバイル・アリーナでフェザー級10回戦を行い、カルロス・カストロ（米国）に2-1の判定勝ち。昨年7月に現世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に敗れて以来となる再起戦で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 利用者宅でケーキ ヘルパー後悔
- 2. 星野真里 小3長女の障害を公表
- 3. 香取 SMAP解散直後の会話明かす
- 4. 成宮寛貴さん復帰 納得いかぬ声
- 5. ドンファン 結婚理由を友人証言
- 6. 加藤純一と交際 離婚と偽られた
- 7. 岡村隆史 妻の愛読書に「震撼」
- 8. 高畑淳子「不適切発言」の中身
- 9. 小泉今日子にオファー殺到? 理由
- 10. 元AV女優「枕営業」の実態を暴露
- 1. 利用者宅でケーキ ヘルパー後悔
- 2. ドンファン 結婚理由を友人証言
- 3. 無許可でシャトレーゼ商品提供か
- 4. 客層選択ディズニー 危険な流れ
- 5. ドンファン事件被告 AV出演理由
- 6. 列車にはねられ女子高生が死亡
- 7. 糸ようじ販売休止にいじめの声
- 8. 「お子様花魁プラン」虐待と物議
- 9. 女性の首絞めたか ラッパー逮捕
- 10. ドンファン妻 AV出演バレたワケ
- 1. おにぎり店に6時間行列 泣く客も
- 2. 進次郎氏 解雇自由化の払拭苦慮
- 3. 泉房穂氏 次の兵庫県知事に言及
- 4. 泉房穂氏 斎藤知事の今後を予想
- 5. 進次郎氏 米での「本当の評価」
- 6. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 7. 総裁選 三つどもえ&2人の戦いか
- 8. 橋下徹氏 国民がリーダー選定を
- 9. 竹田氏 河野さん意外とショボい
- 10. 子宮頸がんになりやすい人の特徴
- 1. カワウソが親子を襲撃 アメリカ
- 2. エリザベス女王の銅像に批判殺到
- 3. 「エムポックス」アフリカで拡大
- 4. 中国軍 日本領域へ侵犯常態化か
- 5. 初のメガネ 乳児が見た「世界」
- 6. 死んだ猫が帰宅? 別の猫を火葬か
- 7. ヘンリー王子 遺産15億円か
- 8. チャド・マックイーンさんが死去
- 9. フジモリ氏が死去 博物館に行列
- 10. コビトカバの赤ちゃん 人気沸騰
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 駐車が不要な駐車場 本格展開へ
- 3. ヨーカドー大量閉店 現場弱いか
- 4. 歌舞伎町化 Facebook離れが加速
- 5. 「いきステ」息子社長が語る苦闘
- 6. ローソン 4つのチャレンジで革命
- 7. 本当に学生? 面接で思わず苦笑い
- 8. ドンキSIM新事業 月額770円から
- 9. セブン&アイ「コア業種」に指定
- 10. 子のバイト代 103万と130万の壁
- 1. iPhone16 発売直後は不完全か
- 2. 酷暑の今年 蚊はこれから活発に?
- 3. 【Amazon】人気アイテム・ReFaの美容機…
- 4. ソニー 学生支援で格安レンタル
- 5. iPhone 16がAmazonで予約開始
- 6. ついに待望の機動警察パトレイバー「実…
- 7. スマホを「充電しながら収納」。山崎実…
- 8. iPhone 16シリーズは全モデルのメモリ(…
- 9. 30代の妻が“男との密会”を告白、離婚…
- 10. アーティストAIさん、ハリー杉山さん、…
- 1. 選手出場できず バド協会に怒り
- 2. 中日 井端氏招へいが絶望的な訳
- 3. 異例の光景 青木に巨人粋な演出
- 4. マー君孤立で異例の人事発令か
- 5. 16歳グラドルの鹿島ユニ姿に歓喜
- 6. 大谷翔平の服装「無課金」と話題
- 7. 尚弥に言及「真のモンスター」
- 8. 平野美宇がバッチリメイクで変身
- 9. 米国人を虜に…大谷の写真が話題
- 10. 大谷の快挙 現記録保持者が期待
- 1. 星野真里 小3長女の障害を公表
- 2. 香取 SMAP解散直後の会話明かす
- 3. 成宮寛貴さん復帰 納得いかぬ声
- 4. 岡村隆史 妻の愛読書に「震撼」
- 5. 高畑淳子「不適切発言」の中身
- 6. 加藤純一と交際 離婚と偽られた
- 7. 小泉今日子にオファー殺到? 理由
- 8. 元AV女優「枕営業」の実態を暴露
- 9. 不倫認めた加藤純一 ウソついた
- 10. 有働 SMAPへの忖度ルール暴露
- 1. 恋愛経験0 33歳のLINE名に絶句
- 2. 浮気する人・しない人 対応の差
- 3. 「孝太郎は変」女優がバッサリ
- 4. 離婚する夫婦に見られやすい前兆
- 5. 息子20歳で急死 転げ回り吠える
- 6. 全男性共通？/// 【キス中に彼が考えて…
- 7. 親戚の前で生理暴露 無神経義母
- 8. 『離婚しない男』『買われた男』『東京…
- 9. 彼氏がセフレと家に 地獄の時間
- 10. 「キサマ・オマエ」丁寧な言葉?