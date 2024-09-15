ルフトハンザグループは、エア・バルティックとのウェットリース契約を延長した。夏スケジュールには最大21機、冬スケジュールには最大5機のエアバスA220-300型機をウェットリースする。延長期間は2025年夏スケジュールから3年間。ルフトハンザグループでは、需要の変化に応じて路線網を調整している。エア・バルティック機により需要の高い目的地へのネットワークと大陸横断路線への接続を強化する。