９月１５日の中京４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝９頭立て）は８番人気のキタノサワヤカ（牡２歳、栗東・吉田直弘厩舎、父イスラボニータ）が大外一気。ルメール騎手の落馬などアクシデントのあったレースで、３連単５５万２４５０円の波乱を演出した。勝ち時計は１分５３秒９（重）。道中は集団から離れた後方を追走。だが、３コーナー過ぎから徐々に前との差を詰め直線で大外に持ち出されると、メンバー最速３８秒