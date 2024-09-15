第７４回ＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメント２回戦が１５日、放送され、藤井聡太七冠（２２＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）が西山朋佳女流三冠（２９）を破り、３回戦進出を決めた。注目の一戦は藤井七冠が終盤にリードを広げて勝ちきった。「中盤はかなり難しい局面が続いた」と言い、「やはり西山女流三冠の実力も感じるところがいろいろあったと思っています。高い実力は私もよく知っていたので、普段のタイトル