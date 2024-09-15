ナ・リーグ西地区2位のパドレスが日本時間15日（現地14日）、ジャイアンツに8−0で快勝し、2連勝で同地区首位のドジャースとのゲーム差は「5.5」から「3.5」に縮まった。ドジャースはこの日のブレーブス戦で1-10の大敗を喫し2連敗。直近5戦で1勝4敗と悪い流れが続いている。3年連続の地区優勝に向け今季は残り14試合。パドレスとは終盤の25日から直接対決の3連戦が組まれている。大谷翔平（30）は「50本塁打−50盗塁」の大記録達成