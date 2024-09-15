「オリックス−ソフトバンク」＜9月15日京セラD大阪20回戦＞試合開始 13：00先攻：ソフトバンク後攻：オリックス◆ オリックス・バファローズ（二）太田（三）大里（右）杉本（左）西川（一）セデーニョ（遊）紅林（指）内藤（中）杉澤（捕）福永P.宮城◆ 福岡ソフトバンクホークス（遊）今宮（二）野村（三）栗原（指）山川（左）近藤（右）正木（捕）甲斐（一）石塚（中）佐藤直P.大津