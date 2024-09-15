今季途中にドジャースに在籍したビジオが代走で登場した【MLB】ブレーブス 10ー1 ドジャース（日本時間15日・アトランタ）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブレーブス戦で2打数無安打1四球に終わり、7回にDH解除で途中交代となった。チームは1-10で大敗。そんな中でファンは“懐かしい顔”に注目した。7回のブレーブスの攻撃。安打で出塁したウィット・メリフィールド内野手の代走で登場したの