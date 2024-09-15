ハウステンボスは、9月13日（金）から期間限定で、イベント「ハロウィーンフェスティバル」を開催中だ。中でも注目は、初開催となった昨年、究極の爽快感が味わえると大好評だった「ホーンテッド・ハロウィーン」。今年はパワーアップして復活しており、オランダの本物の宮殿を再現した「パレス・ハウステンボス」を舞台に、闇の使者との鬼ごっこ、亡霊がさまよう空間で“音を立てずに”謎を解く企画などが実施される。事前に今