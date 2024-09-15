15日の新潟県内は大気の状態が非常に不安定となり各地で雨が降っていて、土砂災害などに警戒が必要です。大気の状態が非常に不安定となっている15日の新潟県内。村上市高根では1時間雨量55.5ミリと９月の観測史上最大を記録しました。16日朝までの24時間に降る雨の量は、多い所で上・中・下越で100ミリ、佐渡で80ミリと予想されています。気象庁は下越と佐渡に大雨警報を発表し、15日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水などへの警戒