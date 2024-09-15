「東京六大学野球、慶大−立大」（１５日、神宮球場）１回戦でサヨナラ負けを喫した慶大は、１２日にプロ志望届を提出した清原正吾内野手（４年・慶応）が先制の起点となる今季初安打を放った。０−０で迎えた四回先頭。元ダイエー（現ソフトバンク）の大越基氏を父に持つ怜投手（３年・東筑）に対し、１ボールから１３６キロを捉え中前打をマークした。続く渡辺憩捕手（１年・慶応）の左中間への打球で一気に三塁へ進塁。