神木隆之介が主演する10月スタートの日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、尾美としのり、美保純、酒向芳、宮崎吐夢、内藤秀一郎、西垣匠、豆原一成（JO1）、片岡凜の出演が発表された。【動画】酒向芳も出演！『アンナチュラル』『MIU404』の世界と交錯『ラストマイル』ティザー映像本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と現代の東京を舞台にした、70年にわたる愛