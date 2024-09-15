中村倫也が主演を務め、土屋太鳳と共演するドラマ『Shrink−精神科医ヨワイ−』（NHK総合／毎週土曜22時）の最終回・第3話「パーソナリティ症」が14日に放送され、感情をうまくコントロールできない患者と向き合う医師・弱井（中村）の姿が描かれると、ネット上には「倫也さんが弱井先生で良かった…」「本当に神キャスト」「続編希望です！」といった反響が寄せられた。【写真】風花（白石聖）は気性が激しく感情をうまくコント