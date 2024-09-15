◆米大リーグジャイアンツ０―８パドレス（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレスがジャイアンツに８―０で快勝して２連勝。ナ・リーグ西地区首位のドジャースに３・５差と接近した。先発の右腕マスグローブが６回を３安打無失点８奪三振の快投で、６勝目を挙げた。打線では新人王候補のメリルが２安打２打点。首位打者アラエスとタティスがそろって２安打１打点と活躍した。首位ドジャー