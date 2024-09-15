◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）【ソフトバンク】１（遊）今宮、２（二）野村、３（三）栗原、４（指）山川、５（左）近藤、６（右）正木、７（捕）甲斐、８（一）石塚、９（中）佐藤直、▽投＝大津【オリックス】１（二）太田、２（三）大里、３（右）杉本、４（左）西川、５（一）セデーニョ、６（遊）紅林、７（指）内藤、８（中）杉沢、９（捕）福永、▽投＝宮城