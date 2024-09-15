奄美地方は台風13号の暴風域から抜け、台風は遠ざかりつつあります。引き続き、土砂災害、強風などに注意が必要です。 奄美地方は15日未明に台風の暴風域から抜け、現在、鹿児島県内全域が強風域に入っています。引き続き、土砂災害、強風、高波などに注意が必要です。 奄美市では14日夜、32.4メートルの最大瞬間風速を観測し、奄美市住用町では住宅の屋根の一部が強風ではがれました。 (住民)「初めて。こんな強い風。バ